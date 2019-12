Ronaldo si ritira? Una pesante delusione si sarebbe abbattuta sulle spalle del calciatore portoghese dopo non aver vinto nemmeno quest’anno il Pallone d’oro.

In molti sottolineano oggi, all’indomani dell’assegnazione del premio, che il ragazzo abbia deciso di lasciare il calcio giocato a fine stagione. Una notizia che però non sussiste nelle certezze di chi conosce bene il ragazzo. Questo perché ci troviamo di fronte a un ragazzo che è in grado di reagire a polemiche e critiche con la forza del numero uno. Sarà importante capire se lo farà in Italia.

Ronaldo si ritira? Quella pesante delusione e la scelta

Ronaldo si ritira? No, difficile pensarlo. Fabio Paratici continua a ribadire che rimarrà ancora a Torino e il ragazzo si è messo in testa di entrare nella storia del club bianconero, facendogli vincere una Champions League che manca nella bacheca ormai dal 1996.

