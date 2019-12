Massimiliano Allegri è ancora senza panchina. L’ex allenatore della Juventus potrebbe però tornare clamorosamente in Serie A.

Dopo l’addio, non senza polemiche, alla Juventus, Massimiliano Allegri è ancora senza panchina. Tante le voci che hanno visto protagonista l’ex allenatore dei bianconeri, che però al momento è ancora libero in attesa della chiamata giusta. Per lui sembrava essere vicinissimo un ingaggio in Premier League. L’esonero di Pochettino avrebbe infatti potuto spianare la strada verso il Tottenham, ma gli Spurs hanno preferito puntare su Mourinho.

Allegri verso il ritorno in Italia: una big su di lui?

Per Allegri però potrebbe esserci un clamoroso o comunque quantomeno sorprendente ritorno in Italia. Secondo quanto riportato e rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, De Laurentiis, soprattutto dopo il ko casalingo con il Bologna, starebbe iniziando a riflettere sulla posizione di Carlo Ancelotti. Ed ecco che il numero uno del Napoli avrebbe messo in cima alla lista dei suoi desideri proprio il livornese.

L’ex Juventus, sempre secondo quanto raccontato dal noto quotidiano sportivo romano, sarebbe già stato contattato. Non sarebbe però nelle sue intenzioni subentrare a stagione in corso. La prossima estate però tutto potrebbe davvero succedere. D’altronde il suo contratto con i bianconeri scadrà. E quello che ora appare impossibile potrebbe davvero trasformarsi in realtà.

