De Ligt ceduto a gennaio? Offerta difficile da rifiutare

Matthijs De Ligt ceduto a gennaio? Il calciomercato della Juventus potrebbe trovarsi di fronte a una situazione molto difficile da gestire per le sue proporzioni.

Il centrale di difesa olandese è nel mirino del Real Madrid pronto a mettere sul piatto addirittura 130 milioni di euro, rispetto ai 70 pagati dai bianconeri. L’affare non può che essere al centro delle possibilità in merito al futuro di un classe 1999 di grandissimo spessore tecnico.

De Ligt ceduto a gennaio? Offerta incredibile per la Juventus

De Ligt ceduto a gennaio? Difficile capirlo, ma c’è chi sottolinea come la Juventus si sia pentita di spendere così tanti soldi per un calciatore che fino a questo momento ha reso al di sotto delle aspettative. Centrale di grande fisicità ha comunque dimostrato di avere ampi margini di miglioramento.

Va capito però quello che potrà accadere, perché l’inizio di stagione è stato problematico soprattutto per diversi errori in area di rigore con alcuni rigori causati per dei colpi di mano. De Ligt però ha illuminato anche la scena della Champions League, strepitoso nel match contro l’Atletico Madrid. Va concluso che Fabio Paratici ha ufficialmente rinnovato la fiducia nel ragazzo proprio oggi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK