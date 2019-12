Juventus, Buffon confessa: “Ecco perché sono rimasto anche in Serie B”

Gianluigi Buffon al ‘Trofeo Agnelli’ e ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. Queste le parole dell’estremo difensore bianconero.

L’estremo difensore della Juventus Gigi Buffon ha parlato all’evento ‘Trofeo Agnelli 2019’. Il portiere bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti, riportate da ‘Calciomercato.com’: “Un paio di settimane fa sono andato a fare uno spot. Mi sono ritrovato con Ivan Basso e due giocatori di basket italiani. Ammetto che a volte mi sento a disagio e mi rammarico, perché mi ritrovo con altri sportivi, che hanno rappresentato l’Italia e che hanno vinto qualcosa di più importante rispetto a me, ma che non hanno la fortuna di essere celebri come me e di guadagnare i soldi che ho guadagnato io. Questo senza alcun dubbio mi rammarica. La mia fortuna nasce comunque da una grande passione, la stessa che dovremo insegnare ai più piccoli“.

Juventus, le parole di Buffon al ‘Trofeo Agnelli 2019’

Parole molto importanti e belle quelle di Buffon, che si può voluto soffermare sulla sua permanenza alla Juventus anche in Serie B: “Quella è stata un’occasione per dare un segnale forte a tutti i ragazzi che hanno questa passione. E questo tipo di segnale lo puoi dare solo se tu sei il primo a rinunciare a qualcosa di importante. Io in quel momento stavo rinunciando a tanto, perché avevo 28 anni, ero nel pieno della mia carriera, avevo appena vinto il Mondiale e mi stavo giocando il Pallone d’Oro. Forse se avessi preso un’altra decisione sarebbero cambiate molte cose. Ma se oggi mi trovo qua è anche grazie a quella scelta“.

