Pjaca lascia la Juventus, Calciomercato: ecco il futuro del croato

Il futuro di Marko Pjaca potrebbe via delinearsi. La Juventus potrebbe utilizzarlo come contropartita per sbloccare qualche affare complicato.

Infortuni e problemi fisici. L’avventura di Marko Pjaca alla Juventus può purtroppo essere riassunta anche semplicemente così. Il croato, a causa dei continui stop, non è mai riuscito a imporsi e a esplodere in maglia bianconera. E nemmeno l’avventura in prestito alla Fiorentina ha rappresentato la tanto attesa svolta, visto il grave infortunio al ginocchio.

Calciomercato Juventus, ecco il futuro di Pjaca

Pjaca però ora sembra essersi il peggio alle spalle. Il 24enne ormai sta pian piano recuperando la condizione fisica. Per lui però alla Juventus potrebbe non esserci spazio. Ed ecco che, secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.com’, il buon Marko potrebbe cambiare aria nel mercato di gennaio.

Ma quale sarà la sua destinazione? Difficile saperlo, ma molto probabilmente i bianconeri potrebbero usarlo come pedina di scambio e come contropartita per sbloccare qualche affare complicato. Italia o estero: solo a mercato aperto tutto si chiarirà. L’unica certezza e che il rilancio di Pjaca avverrà lontano da Torino. Ma chissà che la Juventus non si riservi qualche clausola particolare per poterlo un giorno riabbracciare. Un talento del genere prima o poi potrebbe ritrovarsi e mettere in mostra qualità troppo spesso bloccate e oscurate da numerosi infortuni.

