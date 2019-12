Ultimissime news di calciomercato Juventus: Marko Pjaca verrà inserito in uno scambio come “anticipo” a gennaio per arrivare ad un obiettivo per giugno.

Sembra essere ormai arrivata alla fine l’avventura, molto sfortunata purtroppo, di Marko Pjaca con la maglia della Juventus. Il talentuoso croato classe 1995, infatti, è stato davvero limitato dai suoi gravissimi infortuni che non gli hanno permesso, dopo un eccellente avvio, di spiccare il volo. A gennaio i bianconeri avrebbero deciso di sacrificarlo cedendolo al Brescia, in una sorta di “anticipo” per arrivare a Sandro Tonali a giugno.

Calciomercato Juventus, scambio Pjaca Tonali: le cifre

Le cifre del presunto scambio tra Sandro Tonali e Marko Pjaca sarebbero davvero importanti: il regista delle rondinelle è valutato circa 45 milioni di euro mentre l’ex Hajduk Spalato, ad oggi, circa 20.

Una sua cessione a titolo definitivo a gennaio potrebbe permettere non solo di fare cassa in maniera piuttosto immediata ma anche e sopratutto di mandare a giocare un ragazzo che ne ha un estremo bisogno.

