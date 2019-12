Le probabili formazioni di Lazio Juventus, partita valida come anticipo di Serie A che si giocherà domani: novità nel centrocampo di Maurizio Sarri.

Arrivano importanti novità per quanto concerne la mediana dei bianconeri che scenderà in campo domani sera all’Olimpico contro gli aquilotti di Simone Inzaghi.

Leggi anche: Rabiot Juventus, addio a gennaio? Calciomercato: due offerte

Probabili Formazioni Lazio Juventus: Emre Can gioca?

Se, infatti, in un primo momento Adrien Rabiot sembrava poter trovare spazio dal primo minuto, adesso il suo posto sembra essere stato preso da Emre Can che, nonostante le voce di mercato e una prestazione contro il Sassuolo non eccellente, dovrebbe partire dal primo minuto.

Leggi anche: Pogba alla Juventus, Calciomercato: il “regalo” di Florentino Perez

Per il resto invece non dovrebbero esserci novità rispetto ai giorni scorsi, con Cuadrado favoritissimo su Danilo come terzino destro e l’alternanza perfetta tra Higuain e Dybala in attacco.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bentancur; Dybala, Ronaldo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK