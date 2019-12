Lite Cuadrado Bonucci, Lazio Juventus: scintille in campo!

Lite Cuadrado Bonucci in Lazio Juventus dopo l’espulsione del colombiano per rosso diretto: cos’è successo tra il terzino ed il difensore centrale?

Brutta lite e tensione alle stelle in campo tra compagni di squadra: durante Lazio Juventus c’è stata l’espulsione per rosso diretto e fallo da ultimo uomo di Juan Manuel Cuadrado che ha fermato Lazzari lanciato a rete. Dopo il controllo del Var Fabbri, l’arbitro, ha estratto il cartellino rosso cambiando idea dopo il giallo e Leonardo Bonucci è andato vicino al colombiano per mandarlo fuori dal campo e tranquillizzarlo, ma il ragazzo non l’ha presa bene e si è infuriato con lui.

Lite Cuadrado Bonucci Lazio Juventus: cos’è successo?

Dopo il rosso infatti come spesso accade c’è stata una vera e propria lite tra compagni di squadra ed è brutto vedere queste scene quando queste cose, di campo, accadono.

Staremo a vedere se ci saranno dei chiarimenti nello spogliatoio oppure no, ma la tensione tra le fila dei bianconeri nel finale di gara è stata alle stelle.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK