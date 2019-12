Video Gol Ronaldo Lazio Juventus: Bentancur fa l’assist

Video Gol Ronaldo Lazio Juventus, il portoghese ritrova il gol su azione, rete bellissima su assist di Bentancur. Clicca qui per vedere la rete.

Bellissima azione corale dei bianconeri con Rodrigo Bentancur che si allarga sulla destra e mette in mezzo un cross teso per Cristiano Ronaldo che deve soltanto appoggiare ma è molto bravo a farsi trovare lì in mezzo. E’ 0-1, vantaggio dei bianconeri e finalmente CR7 ritrova la rete su azione.

Video Gol Ronaldo Lazio Juventus: CR7 torna in rete

C’era grande attesa per questa sfida dell’Olimpico in cui i bianconeri di Maurizio Sarri, dopo il pareggio deludente contro il Sassuolo di settimana scorsa, erano chiamati a ripartire contro i biancocelesti, non certamente la formazione più semplice da affrontare dopo un mezzo passo falso contro, in teoria, una squadra di medio-bassa classifica.

Lazio Juventus formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Sarri

Ci si aspettava grandi cose soprattutto dal reparto avanzato, l’attacco, che era rimasto un po’ con le polveri bagnate anche solo per il fatto che la Vecchia Signora era abituata a segnare parecchio.

Allo stesso tempo, però, il problema non riguarda tanto la fase di realizzazione quanto piuttosto quella difensiva con errori dei singoli e di reparto che mettono in serio allarme: speriamo che la Juve oggi riesca a trovare una soluzione.

