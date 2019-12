Video Gol Luiz Felipe Lazio Juventus 1-1, pareggio di testa per il difensore su un bellissimo assist di Luis Alberto. Clicca qui per vedere la rete.

Bellissimo gol di testa di Luiz Felipe che sfrutta al meglio un giro palla dopo il calcio d’angolo. L’assist è a dir poco perfetto di Luis Alberto, la sfera passa proprio in mezzo a Bonucci e Matuidi che saltano ma non basta. E’ 1-1 e pareggio meritatissimo per i biancocelesti che negli ultimi minuti stavano pressando moltissimo la difesa avversaria.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, si va verso uno scambio con il Barcellona

Video Gol Luiz Felipe Lazio Juventus: pareggio di testa

Con 25 gol fatti e 12 subiti la Juventus non possiede al momento, prima del fischio d’inizio dell’Olimpico, il miglior attacco del campionato ma, ciò nonostante, ha al momento la miglior difesa.

A dispetto del pensiero generale, quindi, la coppia difensiva composta da Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt sembra essere veramente solida e compatta nonostante qualche errore ed indecisione di troppo del giovane neo acquisto proveniente dall’Ajax, che tuttavia sembra essere giustificato non solo dalla giovanissima età, ma anche e soprattutto dall’adattamento al calcio italiano.

Leggi anche: Lazio Juventus formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Sarri

I biancocelesti al contrario possiedono il miglior reparto avanzato di tutta la Serie A con 33 reti, mentre i gol subiti sono stati 14: numeri di tutto rispetto per la formazione di Simone Inzaghi che, ancora una volta, si dimostra una delle più belle e solide realtà di tutta Italia.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK