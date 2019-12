Calciomercato Juventus, si va verso uno scambio con il Barcellona

Calciomercato Juventus: potrebbe accendersi l’asse di mercato tra i bianconeri e il Barcellona. Scambio in arrivo tra i due club?

Rakitic ed Emre Can. Sono questi i nomi di due giocatori che potrebbero essere grandi protagonisti del mercato di gennaio. Ed ecco che il croato e il tedesco, secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbero essere al centro di uno scambio tra Barcellona e Juventus.

Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona?

L’ex Siviglia è d’altronde da tempo nel mirino del club bianconero, preoccupato però dalle sue richieste d’ingaggio. La situazione potrebbe radicalmente cambiare nel caso in cui i catalani accettassero una sorta di scambio alla pari con l’ex Liverpool. D’altronde alla dirigenza blaugrana sembrerebbe non dispiacere Emre Can.

Leggi anche -> Calciomercato Juventus, per Rakitic il problema è l’ingaggio

Come sottolineato sempre dal noto quotidiano milanese, l’affare converrebbe ai due club non solo dal punto di vista meramente tecnico-tattico, ma anche da quello economico e di bilancio. Sia Juventus e Barcellona hanno infatti necessità di colmare qualche debito. E tutto può partire dal liberarsi dei giocatori fuori dal progetto tecnico. Senza alcun dubbio Rakitic sarebbe un giocatore utile alla causa. Insomma, nonostante le smentite di rito, Paratici continua a studiare una strategia. E l’asse con il Barcellona è più attivo e caldo che mai.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK