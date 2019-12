Bayer Leverkusen Juventus probabili formazioni: Sarri pensa al turnover

Ultimo impegno nel girone di Champions League per la Juventus. Per la sfida contro il Bayer Leverkusen Sarri pensa al turnover.

Archiviata la sconfitta in campionato contro la Lazio, la Juventus torna a concentrarsi sulla Champions League. I bianconeri saranno impegnati, nella serata di mercoledì, in trasferta in quel di Leverkusen. E se per gli uomini Sarri, già certi della qualificazione e del primo posto, il match avrà pochi significati, non si può dire la stessa cosa per Il Bayer, ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

Bayer Leverkusen Juventus, probabili formazioni: Sarri fa turnover

La Juventus adotterà senza alcun dubbio un ampio turnover. Alcune scelte saranno obbligate, visti i tanti infortuni. In porta potrebbe esserci spazio per Buffon, mentre in difesa Rugani e De Sciglio dovrebbero far rifiatare Bonucci e Alex Sandro. In attacco possibile turno di riposo per Ronaldo.

Ma è a centrocampo che Sarri dovrà fare la conta. Certo di una maglia da titolare sarà Pjanic, costretto poi a saltare la successiva sfida di campionato per squalifica. Vista l’assenza dalla lista Champions di Emre Can e gli infortuni di Khedira, Ramsey e Bentancur, dovrebbe trovare spazio Rabiot. Il francese avrà la grande opportunità di mettersi finalmente in mostra e di trovare un po’ di fiducia.

La vera sorpresa potrebbe però esser rappresentata da Bernardeschi. Il numero 33 potrebbe sì essere confermato sulla trequarti, ma Sarri potrebbe anche esser stuzzicato dall’idea di provarlo nella posizione di mezzala, arretrando il suo raggio d’azione. Le prossime 48 ore chiariranno un po’ le idee. Ma qualche esperimento sarà possibile.

