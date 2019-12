Infortunio Bentancur, ecco quando potrebbe rientrare l’uruguaiano

Rodrigo Bentancur è andato ko nel match di sabato contro la Lazio. Ecco quando potrebbe rientrare il centrocampista della Juventus.

Piove sul bagnato. Può essere descritta così la situazione in casa Juventus. Infatti il ko di sabato contro la Lazio ha lasciato qualche strascico dal punto di vista fisico. Nella maledetta notte dell’Olimpico infatti si è fermato Rodrigo Bentancur per un problema al ginocchio destro.

Leggi anche -> Juventus. con l’Udinese è emergenza

Infortunio Bentancur, ecco i tempi di recupero

“Fortunatamente non è grave. Tornerò molto presto“. Con queste parole sul proprio profilo Instagram il giovane centrocampista uruguaiano ha provato a tranquillizzare tutti. Ma, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, difficilmente il 22enne potrà rientrare domenica prossima per la sfida contro l’Udinese, in programma alle ore 15 all’Allianz Stadium.

In casa Juventus ci sarebbe però un cauto ottimismo. Un infortunio di questo tipo di solito può portare a uno stop di una decina di giorni. L’obiettivo quindi potrebbe essere la Supercoppa, il programma il 22 dicembre in quel di Riyad. Avversario dei bianconeri sarà proprio la Lazio. Insomma, tutto proprio ripartire con gli stessi biancocelesti. Sarri incrocia le dita e spera di ritrovare Bentancur nel giro di due settimane. L’uruguaiano stava pian piano diventando un pilastro fondamentale. Rivedere l’azione del gol di Ronaldo per credere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK