Vera e propria emergenza in casa Juventus in vista del match contro l’Udinese. Sarri costretto a fare la conta per il match con i friulani.

La prima sconfitta stagionale porta con sé, oltre a tanti dubbi, anche una vera e propria emergenza. Infatti, in vista della sfida contro la Juventus, in programma domenica prossima contro l’Udinese alle ore 15, Sarri dovrà fare i conti con tantissime assenze. Infortuni e squalifiche la fanno da padrona in casa bianconera.

Infortunio Bentancur, ecco le condizioni dell’uruguaiano

Juventus Udinese probabili formazioni, Sarri senza sette giocatori

Il tecnico dei piemontesi sarà costretto a fare una vera e propria conta. All’assenza del lungodegente Chiellini e degli infortunati Douglas Costa, Khedira e Ramsey, si è infatti aggiunto Rodrigo Bentancur, fermatosi per un problema nel match di ieri contro la Lazio, perso per 3-1. L’uruguaiano oggi si sottoporrà a gli esami strumentali del caso, che chiariranno le condizioni e i tempi di recupero. I timori sono quelli di un interessamento al collaterale.

Ma in casa Juventus le assenze non riguardano solo gli infortunati. A questi infatti si vanno ad aggiungere Pjanic e Cuadrado. Il bosniaco è stato ammonito ed era diffidato, mentre il colombiano è stato espulso. Entrambi saranno fermati dal giudice sportivo. Insomma, una vera e propria emergenza.

