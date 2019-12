C’è un dato piuttosto importante ed emblematico riguardante la difesa della Juventus di Maurizio Sarri di quest’anno: i numeri sono allarmanti.

Un dato preoccupa tantissimo Maurizio Sarri e tutti i tifosi della Juventus: la difesa, infatti, quest’anno ha già subito, con i 3 gol presi dalla Lazio, 15 reti. Il dato è emblematico in quanto le reti subite sono lo stesso numero di quelle subite dalla Juve di Delneri nella stagione 2010-2011, che si concluse con un pessimo settimo posto.

Juventus, Sarri come Delneri: 15 reti subite

Maurizio Sarri come Gigi Delneri, uno dei momenti peggiori di tutta la storia recente della Juventus: l’ex allenatore dell’Udinese, infatti, in quell’annata, dopo un inizio di stagione confortante, ebbe un vero e proprio tracollo.

Certamente non si può dire lo stesso di Sarri che è partito bene ed è già qualificato agli ottavi di Champions League, tuttavia in Serie A il secondo posto ed il pesante ko contro la Lazio fa preoccupare tutti, soprattutto perchè in estate sono stati spesi parecchi soldi per rinforzarla.

