Calciomercato Juventus, ancora sirene inglesi per Demiral

Demiral sembra destinato a lasciare la Juventus nel mese di gennaio. Il futuro del difensore turco sarà in Premier League?

Poco spazio. Può essere descritta così, in sole due parole, l’avventura di Demiral ala Juventus. In questi primi mesi il difensore turco non è riuscito a giocare con continuità ed è sempre stato chiuso da Bonucci e de Ligt. Ed è per questo che un suo addio a gennaio appare inevitabile.

Calciomercato Juventus, futuro in Inghilterra per Demiral?

Nonostante il corteggiamento del Milan, il futuro di Demiral potrebbe essere in Premier League. Arsenal e Manchester United avrebbero infatti messo gli occhi sull’ex Sassuolo, che potrebbe trovare nei due club uno spazio importante.

Ci sarebbe però un altro club inglese che potrebbe unirsi alla corsa per il classe ’98. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Sun’, il Tottenham starebbe pensando al centrale 21enne, che sarebbe così finito nella lista dei desideri di Josè Mourinho. D’altronde gli Spurs potrebbero essere costretto a salutare sia Alderweireld che Vertonghen e a dover così puntellare il reparto arretrato. La Juventus potrebbe chiedere una cifra vicina a 15 milioni di euro, soldi che poi saranno molto probabilmente reinvestiti sul mercato in entrata.

