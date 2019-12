Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: decisione presa per gennaio

Il futuro di Emre Can sarà deciso nel mese di gennaio. La Juventus sta meditando il da farsi e avrebbe preso una decisione.

Emre Can è uno di quei giocatori il cui destino sarà deciso a gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti. Il tedesco ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione. La tanto attesa scintilla con Sarri non è scoccata. Ed ecco che l’ex Liverpool potrebbe lasciare la Juventus. La cessione appare sicuramente la soluzione più utile e plausibile.

Calciomercato Juventus, la decisione su Emre Can

La decisione probabilmente sarebbe già stata presa. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, la dirigenza dei bianconera si sarebbe molto probabilmente convinta a trovare una nuova sistemazione a Emre Can già a partire dal prossimo gennaio. Ma quali sono le squadre interessate al classe ’94?

Sempre secondo quanto dal noto quotidiano sportivo romano, le più attive sarebbero soprattutto Psg e Barcellona. Attenzione soprattutto all’ipotesi scambi. Sia i francesi che i catalani hanno infatti giocatori che potrebbero fare gola alla società piemontese. Il riferimento è a Paredes e Rakitic, entrambi in uscita. E allora ecco che Emre Can potrebbe diventare una pedina fondamentale nel mercato di gennaio della Juventus. La situazione potrebbe evolversi in senso positivo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK