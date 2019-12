Juventus, Sarri contro tutti? L’accusa dei calciatori, spogliatoio diviso

Alla Juventus ci sarebbe un vero e proprio scontro totale tra calciatori e Maurizio Sarri: i primi accusano il tecnico di mancanza di comunicazione.

Il ko contro la Lazio ha portato a non pochi problemi nello spogliatoio della Juventus, con Maurizio Sarri che sembra avere parecchi problemi ed un calciatore in particolare, Adrien Rabiot, avrebbe iniziato ad accusarlo, o almeno così sembrerebbe, di una profonda mancanza di comunicazione. Ci sarebbe anche stato un incontro importante tra la madre-agente del ragazzo classe 1995 ex Psg e Fabio Paratici.

Juventus, Sarri divide lo spogliatoio? L’accusa di Rabiot

Il ragazzo, infatti, si sarebbe stancato di essere così poco utilizzato e per questo motivo la madre-agente del ragazzo, da sempre conosciuta per essere molto potente, avrebbe chiesto un incontro con il CFO dei bianconeri il quale però si sarebbe stancato della donna, Veronique.

Per questo motivo, quindi, tutte le accuse sarebbero state rispedite al mittente ma, come sappiamo, il Tottenham è alla finestra per il nazionale francese. A quanto pare, però, non sarebbe l’unico a lamentarsi di Maurizio Sarri in questi termini: anche altri giocatori della Juventus, Emre Can su tutti, lo penserebbero.

