Graziani attacca Bernardeschi, Juventus: il suo pensiero divide il web

Ciccio Graziani attacca Federico Bernardeschi e divide il web: il pensiero dell’opinionista, ex calciatore ed allenatore sul giocatore della Juventus.

Francesco “Ciccio” Graziani ha voluto dire la sua riguardo al momento che sta attraversando la Juventus in questo momento non particolarmente felice dal punto di vista del gioco e dei risultati. In particolar modo si è soffermato su un giocatore che, secondo la sua opinione, non sta rendendo quanto dovuto: stiamo parlando di Federico Bernardeschi. Il suo parere divide il web.

Juventus, Graziani contro Bernardeschi: il suo pensiero sul ragazzo

Secondo il suo parere, come dichiarato dall’opinionista ai microfoni di SportMediaset, infatti, per la Juventus giocare al momento con Federico Bernardeschi in campo equivale ad essere con un uomo in meno.

Critico anche con Paulo Dybala è stato Graziani, il quale ha dichiarato che non esistono nel calcio dei “se” e dei “ma”: o si sogna oppure la sfera termina fuori.

