Leverkusen Juventus probabili formazioni, Sarri schiera quattro Primavera

Ultimissime news dalla Germania sulle probabili formazioni di Bayer Leverkusen Juventus: Maurizio Sari pensa di schierare quattro giocatori della Primavera.

Sembra andare verso una vera e propria rivoluzione della sua squadra, Maurizio Sarri. L’allenatore dei bianconeri, infatti, potrebbe schierare domani sera alle ore 21:00 contro il Bayer Leverkusen ben quattro giocatori della Primavera o dell’Under 23 della Vecchia Signora. Al momento questa rimane soltanto un’ipotesi, tuttavia qualcuno di loro potrebbe davvero trovare spazio dal primo minuto oppure a partita in corsa.

Leggi anche: Juventus, Sarri contro tutti? L’accusa dei calciatori, spogliatoio diviso

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Bellarabi, Demirbay, Havertz; Volland. Allenatore: Peter Bosz

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Rugani, Gozzi, Anzolin; Rabiot, Pjanic, Muratore; Bernardeschi; Petrelli, Higuain. Allenatore: Sarri

Leverkusen Juventus Probabili Formazioni: giocano 4 Primavera?

I quattro giocatori in questione sono Gozzi, difensore centrale classe 2001 che abbiamo già visto titolare con Allegri contro la Spal l’anno scorso; il secondo è un terzino sinistro, si tratta di Anzolin che ormai possiamo considerare un vero e proprio veterano della Primavera, compagine della quale è anche il capitano.

Leggi anche: Leverkusen Juventus, Paratici osserva un avversario da vicino

Il terzo nome è un ex Primavera che, nonostante un bruttissimo infortunio patito qualche anno fa, oggi fa parte stabilmente dell’Under 23 dove è un vero e proprio pilastro: stiamo parlando di Muratore, in grado sia di giocare in difesa come centrale sia come mediano di rottura, qualità e quantità.

Infine l’ultimo elemento che Sarri sta prendendo in considerazione è quello di Elia Petrelli, punta che sta facendo piuttosto bene sia sotto porta sia, soprattutto, in termini di assist per i compagni. Insomma, il futuro è loro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK