Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: situazione di stallo per il croato

Mandzukic è destinato a lasciare la Juventus nel mese di gennaio. Per l’attaccante croato non sono però arrivate offerte importanti.

Separato in casa. Non esiste modo migliore per descrivere e spiegare la situazione che sta vivendo Mario Mandzukic. L’attaccante croato non sta trovando spazio nella Juventus targata Maurizio Sarri ed è fuori dal progetto tecnico. Ed ecco che gennaio sarà inevitabilmente il mese del suo addio.

Calciomercato Juventus, quali offerte per Mandzukic?

Al momento però è molto difficile capire quale sarà la destinazione dell’ex Bayern Monaco. Mandzukic avrebbe, già in estate, rifiutato la destinazione qatariota. Si è tanto parlato di Manchester United, ma la pista ora sembra essersi raffreddata o addirittura del tutto arenata. I Red Devils avrebbero infatti messo gli occhi su Haaland del Salisburgo.

Quale sarà allora il futuro del croato? Attenzione alla possibilità di tornare in Bundesliga. Il Borussia Dortmund sarebbe infatti alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. E occhio anche all’ipotesi di un ritorno al Bayern Monaco, per quanto i bavaresi sembrano non ritenere necessario un innesto nel reparto avanzato. Insomma, al momento il destino di Mandzukic è davvero un vero e proprio rebus tutto da risolvere. La Juventus però è al lavoro per trovare una soluzione il prima possibile.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK