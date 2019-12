Sarri esonerato? Il tecnico rischia solo in un caso

Maurizio Sarri esonerato dalla Juventus? Stando ai rumors da Torino, il tecnico bianconero rischierebbe la panchina solo in una ipotesi: lo scenario.

Dopo la sconfitta contro la Lazio si sono moltiplicate le voci di un possibile esonero di Maurizio Sarri dalla panchina della Juventus. In molti hanno provato ad ipotizzare scenari, altri ancora lo hanno dato per cosa fatta ma la realtà sembra essere un’altra: il tecnico toscano, infatti, al momento rimane ben saldo sulla panchina della Vecchia Signora ma, allo stesso tempo, due partite saranno per lui fondamentali.

Sarri esonerato dalla Juventus: una sola ipotesi

Stiamo parlando della Supercoppa Italiana, proprio contro i biancocelesti di Simone Inzaghi, in programma il prossimo 22 dicembre 2019 alle ore 17:45, e ancor prima la gara contro l’Udinese che si disputerà domenica alle ore 15:00.

Ecco, solamente nel caso in cui arrivassero due ko in queste due partite il tecnico dei bianconeri rischierebbe seriamente di non essere più l’allenatore della Juventus. In caso contrario la sua avventura a Torino proseguirà senza alcun problema, almeno da parte della dirigenza, la quale ha sempre mostrato moltissima fiducia nei suoi confronti.

