Haaland è una pista molto calda di calciomercato Juventus: tutto passa ovviamente dal suo agente, Mino Raiola, che potrebbe fare la differenza nel finale.

Haaland rimane una pista molto calda per il calciomercato Juventus: le ultimissime news parlano di un affare non semplice da concludere ma che, allo stesso tempo, non vede i bianconeri ancora del tutto tagliati fuori dai giochi.

Calciomercato Juventus, Haaland non si molla: Raiola la chiave

L’attaccante del Lipsia, che quest’anno è letteralmente esploso, starebbe seriamente pensando di lasciare il club tedesco per un vero e proprio top club, sfruttando una clausola rescissoria di “soli” 20 milioni di euro.

Il Borussia Dortmund, però, sembra avere un notevole vantaggio sugli altri avversari, ma allo stesso tempo la differenza, chiaramente, la dovrebbe fare l’ingaggio offerto dal nuovo club non solo a lui, ma anche a Mino Raiola sotto forma di commissioni.

