Infortunio Coman, carriera a rischio per l’ex Juventus

Brutte notizie per un ex giocatore della Juventus: l’infortunio Coman, oggi al Bayern Monaco, è più grave del previsto. Carriera finita per lui?

Brividi per Kingsley Coman, attaccante classe 1996 del Bayern Monaco con un passato anche alla Juventus. Il ragazzo, che quando scende in campo con i bavaresi riesce sempre a fare la differenza, purtroppo in questi ultimi anni sta facendo molta fatica dal punto di vista fisico: gli infortuni, tutti piuttosto gravi, lo costringono per molto tempo ai box e, qualche tempo fa, aveva dichiarato in un’intervista che, se fossero continuati, avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di un suo ritiro dal calcio giocato.

Infortunio Coman, carriera finita per l’ex Juventus?

Purtroppo, nella sfida di Champions League contro il Tottenham, al 27esimo minuto del primo tempo è accaduto quello che nessun amante del calcio avrebbe voluto vedere: il ragazzo in uno stop ha rotato il ginocchio in maniera innaturale. Risultato? Strappo della capsula articolare del ginocchio sinistro.

Lo stop al momento non è chiaro in termini di tempistiche ma una cosa è certa: nel comunicato del Bayern Monaco, infatti, si precisa che dovrà stare immobilizzato con una stecca per un po’.

Un giocatore davvero sfortunato, in bocca al lupo per una pronta guarigione ad uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale.

