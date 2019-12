Haaland alla Juventus, Calciomercato: tentazione tedesca per il norvegese

Erling Haaland è sempre nel mirino della Juventus. Sull’attaccante del Salisburgo c’è però l’interesse di un club tedesco.

Erling Haaland è senza alcun dubbio uno dei talenti del palcoscenico internazionale più interessanti. Basterebbe leggere i suoi numeri, le sue statistiche e ricordarsi le prestazioni offerte nelle sfide del girone di Champions League per rendersene conto. Sul norvegese, di proprietà del Salisburgo, ha messo gli occhi mezza Europa.

Calciomercato Juventus, insidia tedesca per Haaland

La Juventus è interessata al classe 2000, ma deve fare i conti con una nutrita e agguerrita concorrenza. L’insidia principale per i bianconeri potrebbe arrivare dalla Germania. Infatti, l’allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa dell’interesse dei tedeschi per Haaland: “Ho incontrato Haaland e ho provato a spiegargli qual è la mia idea di calcio. Quella che abbiamo avuto è stata senza alcun dubbio una bella conversazione, ma non c’è urgenza di acquistarlo. Non c’è nulla da annunciare. Noi guardiamo sempre alle opportunità che puoi offrire il mercato“.

Insomma, il tutto fa pensare alle solite dichiarazioni di rito e di circostanza. La corsa ad Haaland è appena iniziata. La Juventus sa di potersi giocare le sue carte, sfruttando soprattutto l’asse con Mino Raiola.

