Jovetic confessa: “Ecco perché ho detto alla Juventus”

Stevan Jovetic, in questo momento in forza al Monaco, in passato è stato davvero a un passo dalla Juventus. Il montenegrino, che in Italia ha indossato le maglie di Inter e Fiorentina, ha voluto spiegare perché il suo trasferimento in bianconero non è mai diventato realtà.

Jovetic, ecco il motivo del rifiuto alla Juventus

“Quando andai al Manchester City, nel 2013 mi voleva la Juventus, ma non avrei mai potuto tradire i miei tifosi, ossia quelli della Fiorentina. Avevo comunque l’ambizione di vincere la Premier League“, queste le parole di Jovetic in un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il 3oenne ha poi parlato di Federico Chiesa, giocatore della Fiorentina tante volte accostato alla Juventus: “Penso che ognuno decida con la propria testa. Cosa mi sento di consigliarli? Non deve ascoltare tutte queste voci che lo circondano e lo riguardano. In questo mondo conta solo il campo. Al momento giusto farà le sue opportune valutazioni“.

