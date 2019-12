Juventus Udinese probabili formazioni: Sarri ha scelto

Juventus Udinese probabiil formazioni: Sarri ha già fatto le sue scelte in vista della sfida contro i friulani. Soprattutto in attacco.

Domani alle ore 15 la Juventus ospiterà l’Udinese in uno dei tre match pomeridiani della 16esima giornata di Serie A. I bianconeri hanno l’obiettivo di riconquistare la vetta della classifica. Maurizio Sarri deve però fare i conti con alcune assenze: Khedira, Pjanic e Cuadrado.

Juventus Udinese probabili formazioni: Sarri ha deciso

Il tecnico dei piemontesi sembrerebbe però aver già sciolto tutti i suoi dubbi riguardanti soprattutto il reparto offensivo. Sarà infatti Paulo Dybala il partner di Cristiano Ronaldo. L’argentino sembra ormai aver superato nelle gerarchie Gonzalo Higuain. Ancora una panchina quindi per il Pipita, pronto però a entrare a partita in corso.

Attenzione anche a Douglas Costa e Ramsey, tornati a disposizione. Il brasiliano potrà essere una freccia importante da giocare nel corso dei 90′, soprattutto nel caso in cui la partita non dovesse sbloccarsi. Per quel che riguarda invece il gallese, molto potrebbe dipendere dalle sue condizioni fisiche. Non è escluso però che Sarri possa concedergli qualche scampolo di partita.

Leggi anche -> Juventus Udinese probabili formazioni, a centrocampo è lotta a due

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK