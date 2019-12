Juventus Udinese probabili formazioni: tante le sorprese a centrocampo per i bianconeri. Ecco le possibili scelte di Sarri.

Archiviata ormai da qualche giorno l’ultima partita del girone di Champions League, la Juventus può ora concentrarsi sul campionato. Domani i bianconeri ospiteranno l’Udinese in un match importante per riconquistare la vetta della Serie A. Sarri potrebbe fare qualche scelta a sorpresa a centrocampo.

Juventus Udinese probabili formazioni: quante sorprese a centrocampo

Il tecnico deve fare i conti con alcune assenze, tra cui quelle di Pjanic e Cuadrado per squalifica. Ed ecco che, nella sfida contro i friulani di Gotti, potrebbe trovare spazio uno tra Rabiot ed Emre Can. Il recupero di Bentancur consente infatti alla Juventus di poter ovviare al non avere nemmeno Khedira, out per infortunio.

Leggi anche -> Infortunio Khedira, ecco i tempi di recupero del tedesco

Accanto all’uruguaiano e all’intoccabile Matuidi ci sarà quindi solo spazio per uno. Duello per una maglia tra il francese e il tedesco, con il primo che sembra leggermente favorito. Gli ultimi dubbi saranno comunque sciolti all’ultimo momento. Juventus Udinese potrebbe essere quelle delle sorprese e delle ultime occasioni a centrocampo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK