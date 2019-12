Kulusevski è un obiettivo della Juventus. Per gennaio però la strada sembra a dir poco complicata. Il Parma infatti fa muro.

Kulusevski è uno dei giocatori che più si stanno mettendo in mostra in questo campionato di Serie A. Anche oggi il giocatore è stato decisivo nel match vinto dai ducali sul campo del Napoli. Il suo valore sembra esser destinato a salire. Ma ad aumentare sono anche le squadre interessate a lui. Tra queste c’è la Juventus.

Kulusevski alla Juventus, Calciomercato: il Parma fa muro

A gelare però i bianconeri, e non solo, sono state le parole del direttore sportivo degli emiliani Faggiano, rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’, nel pre partita di Napoli Parma: “Kulusevski è fondamentale per noi. Credo che, anche per il suo bene, sia meglio che resti a Parma. Noi l’abbiamo preso in prestito secco, anche se avremmo preferito un prestito biennale. L’Atalanta però, che lo conosce bene, giustamente lo ha voluto dare solo in prestito annuale. Siamo stati comunque bravi a prenderlo. Gennaio? Io dico che non si muove. Poi nel calcio tutto può succedere“.

Insomma, l’affare Kulusevski sembra essere a dir poco difficile per gennaio. Tutto rinviato per la prossima estate. Atalanta permettendo. Per il 19enne svedese potrebbe davvero scatenarsi una vera e propria asta.

