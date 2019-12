Napoli Parma rinviata: San Paolo danneggiato, si gioca o no?

Napoli Parma rinviata oppure no? Le ultimissime news dallo stadio San Paolo vedono questo rischio, si gioca o no la prima partita di Gattuso.

I tifosi sono letteralmente infuriati per questa notizia che è uscita davvero pochissimi minuti fa: Napoli Parma potrebbe essere rinviata a causa dei numerosi danni che lo stadio San Paolo ha subito durante i temporali e le piogge a dir poco torrenziali che hanno funestato la struttura negli scorsi giorni e in queste ore.

Napoli Parma rinvio: si gioca o no?

In molti si chiedono se la partita si giocherà oppure no, ma la verità è che al momento non è ancora stata presa una decisione ufficiale da parte della Lega Calcio.

Al momento i tifosi che sono venuti ad assistere in Campania a Napoli Parma potrebbero tornare a casa senza essere nemmeno entrati allo stadio ma la sensazione, almeno stando alle fonti che arrivano dal San Paolo, sembrerebbe che una zona dello stadio sia a rischio crollo o, comunque, pericolante e questo creerebbe enormi problemi qualora si verificassero incidenti.

