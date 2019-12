Pagelle Napoli Parma: voti partita, Gattuso all’esordio

Tutti i voti e le pagelle Napoli Parma: i commenti a caldo dopo la prima partita ufficiale sulla panchina partenopea di Gennaro Gattuso. Come è andata?

Ecco tutti i voti e le pagelle di Napoli Parma, partita che ha visto l’esordio sulla panchina dei partenopei di Gennaro Gattuso che in settimana ha preso il porto di Carlo Ancelotti.

Meret 6

Di Lorenzo 6

Manolas 6,5

Koulibaly 5

(5′ Luperto 6)

Mario Rui 5,5

Zielinski 5,5

Allan 5

(62′ Mertens 6,5)

Fabian Ruiz 5,5

Callejon 5,5

Milik 6,5

Insigne 5

Pagelle Napoli Parma, voti partita: Gattuso come è andato?

Sicuramente i miracoli non si possono fare in qualche giorno ma sicuramente nella testa dei partenopei del Napoli c’è stato un cambio di rotta, un cambio di marcia.

Staremo a vedere se in positivo o in negativo nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: cambiare in corsa guida tecnica, soprattutto se sei un top club di valore e caratura assoluta come lo sono gli azzurri, non è affatto semplice.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime partite ma di sicuro dai voti di Napoli Parma si possono già capire molte cose. Siete d’accordo con le nostre pagelle?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK