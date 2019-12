A Nyon si è svolto il sorteggio Champions League dove la Juventus ha scoperto quale sarà il suo avversario agli ottavi di finale: ecco di chi si tratta.

La Juventus ha pescato il Lione e non può essere che soddisfatta: la dea bendata ha dato ai bianconeri l’avversario, almeno sulla carta, più semplice da affrontare. I francesi, infatti, sono senz’altro alla portata della Vecchia Signora che, sulla carta, potrebbe chiaramente avere la meglio -forse- facilmente dal momento che la compagine della Ligue 1 non possiede di certo il talento e l’ampiezza della rosa degli uomini di Maurizio Sarri. Una cosa, però, è certa: non dovranno sottovalutarli dal momento che, se sono arrivati fin qui, un motivo ci sarà. Il fatto, però, che mancherà Depay è senz’altro un grande aiuto per i bianconeri.

Sorteggio Champions League: Juventus-Lione agli ottavi

Le possibili avversarie agli ottavi di finale della Juventus potrebbero essere il Real Madrid, il Chelsea, il Tottenham, il Borussia Dortmund ed il Lione. Chi sarà tra queste? Staremo a vedere ma intanto analizziamo ogni possibile avversario del sorteggio Champions League di oggi che si svolge a Nyon.

Sorteggio Champions League, avversario Juventus ottavi chi è?

Iniziamo da quella assolutamente da evitare che sarà il Real Madrid. I Blancos, infatti, sono finiti secondi nel proprio raggruppamento durante la fase a gironi, dietro il Psg: sono proprio loro la compagine da evitare nella maniera più assoluta.

Discorso abbastanza simile per il Tottenham che, dopo il cambio in panchina e l’arrivo di Mourinho, sembra finalmente essere tornato quello di in un tempo, mentre il Chelsea sulla carta si presenta come la terza forza tra le possibili avversarie del sorteggio Champions League degli ottavi di finale.

Abbordabili, invece, sembrerebbero essere il Borussia Dortmund, formazione ricca di talenti cristallini ma che in difesa spesso concede parecchio, ed il Lione, il club che tutti vorrebbero affrontare.

