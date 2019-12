Calciomercato Juventus, esperienza in Serie B per Muratore?

Dopo l’esordio in Champions League, Simone Muratore potrebbe trasferirsi in una squadra di Serie B per continuare la sua maturazione.

Dopo la notte magica del suo esordio in Champions League, Simone Muratore ora deve decidere il suo futuro. A gennaio il centrocampista potrebbe lasciare la Juventus. Il suo obiettivo è quello di trovare spazio e di giocare con continuità per proseguire la sua maturazione tecnico-tattica.

La destinazione del 21enne bianconero potrebbe essere il campionato cadetto. Infatti, secondo quanto riportato da ‘PescaraSport24’, gli abruzzesi sarebbero pronti a provare a prendere Muratore con la formula del prestito. Il classe 1998, dopo l’esperienza in Under 23, di cui oramai è diventato un vero e proprio leader, potrebbe quindi esserci il salto in Serie B. Il tentativo potrebbe essere quello di misurarsi a un livello più alto.

Corsa, voglia di sacrificarsi e determinazione: queste le sue principali armi, che hanno permesso al 21enne di riuscire a imporsi. Ora per lui è arrivato il momento di provare a fare il salto di qualità. Pescara potrebbe davvero rappresentare il trampolino di lampo giusto. Non resta che attendere quindi cosa accadrà nel mercato di gennaio.

