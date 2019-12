Simone Muratore, chi è il centrocampista al debutto in Champions?

Molti si saranno chiesti chi è Simone Muratore, centrocampista al debutto in Champions League nella sfida Bayer Leverkusen Juventus.

Il centrocampista è nato il 30 maggio del 1998 e gioca nella Juventus U23. Cresciuto nelle giovanili del Saluzzo è stato portato a Torino quando aveva appena 13 anni facendo tutta la trafila della squadra bianconera. Ha così dimostrato di essere calciatore di grande spessore tecnico tanto da meritarsi questa opportunità. Ora a 21 anni ha ancora poche chance per emergere, ma sicuramente si è tolto una grande soddisfazione giocando in Champions League anche se per pochi minuti.

Simone Muratore, conosciamolo meglio

Simone Muratore è alto 186 centimetri ed è dunque un giocatore dotato di un fisico importante in mezzo al campo. Può fare la differenza grazie alle leve lunghe e nonostante questo non perde mai contatto con la palla, rapido e dotato di un passo da vero fenomeno. Staremo a vedere come si imporrà e se Maurizio Sarri gli darà altre opportunità.

Il suo ruolo naturale è quello di centrocampista centrale, oggi è entrato per fare la mezzala destra. In passato ha giocato anche come difensore centrale e mediano davanti alla difesa. Ha dunque maggiori qualità in fase di rottura che in fase di impostazione o costruzione. Il suo procuratore è Francesco Viviani e il contratto con la Juventus è fino al giugno prossimo, servirà dunque un rinnovo se si vorrà puntare ancora su di lui.

In questa stagione il ragazzo di Cuneo ha giocato 9 volte in Serie C e anche una volta in Coppa Italia di Serie C, senza però mai giocare con la prima squadra con la quale ha debuttato oggi. La sua scesa è stata frenata in carriera anche da qualche problema fisico non di poco conto. Ora però questa prova gli darà ancora di più la voglia di puntare a un posto tra quelli che contano.

