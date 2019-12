Merith Demiral sembra esser destinato a lasciare la Juventus. E sul difensore turco ci sarebbe anche l’interesse di una squadra di Serie A.

Nelle ultime due partite Merith Demiral si è preso la scena. Il difensore turco contro Bayer Leverkusen e Udinese ha offerto due ottimi prestazioni, dimostrando di meritare più spazio. L’ex Sassuolo è però sempre chiuso da Bonucci e de Ligt, che sembrano nettamente avanti nelle gerarchie. Ed è per questo che l’addio a gennaio non è un’ipotesi da scartare.

Demiral lascia la Juventus, Calciomercato: un’italiana sul turco

Quanto fatto recentemente potrebbe infatti aver riacceso l’interesse su di lui. Su Demiral avrebbero messo gli occhi il Milan e alcune squadre inglesi. Alle corsa però sembrerebbe essersi aggiunta l’Atalanta. Gli orobici avrebbero richiesto informazioni alla Juventus per capire la fattibilità dell’operazione.

Ma quali sarebbero le intenzioni della squadra bianconera? La destinazione Bergamo appare a dirla tutta molto difficile. Il tutto infatti è legato proprio alla richiesta economica dei piemontesi. Infatti questi ultimi sembrerebbero non esser disposti a scendere sotto i 30 milioni di euro. Una cifra che sembrerebbe fuori portata per l’Atalanta. Insomma, tutto appare in evoluzione. E chissà che alla fine Demiral non resti a Torino.

