Un sogno chiamato Juventus. Un sognatore chiamato Pep Guardiola. A rivelarlo è stato lo stesso allenatore del Manchester City.

Guardiola aveva sognato la Juventus. La telenovela dell’estate ha visto per protagonista l’attuale allenatore del Manchester City, accostato ai bianconeri per i post Allegri. L’allenatore dei britannici, in conferenza stampa, ha parlato della Vecchia Signora.

Guardiola: “Ho sognato la Juventus”

“Quando ho lasciato il Barcellona ho sognato di passare alla Juventus per giocare con Zidane. Lo ammiro e mi sarebbe piaciuto giocare con lui, ma purtroppo non è mai capitato. Il confronto con il Real Madrid? Loro hanno più esperienza nella competizione, ma noi proveremo a giocarcela. Io sono fiducioso. Ammiro Zizou e sarà bello rivederlo”, queste le parole di Guardiola.

Insomma il sogno del buon Pep riguardava la sua carriera da calciatore. Ma chissà che questo non possa diventare realtà ora che ha appeso gli scarpini al chiodo. Un arrivo in Torino in grande ritardo, ma che rappresenterebbe un autentico colpo di scena.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK