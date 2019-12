Maurizio Sarri ha parlato nella conferenza stampa pre Sampdoria Juventus, partita del turno infrasettimanale di Serie A: l’allenatore spiazza tutti.

Maurizio Sarri ha parlato durante la conferenza stampa che precede la partita di Serie A valida per il turno infrasettimanale di campionato Sampdoria Juventus. Il tecnico toscano dei bianconeri ha affrontato tanti temi tra i quali quello della campagna di sensibilizzazione contro il razzismo, ma la sua risposta ha spiazzato tutti: ecco che cos’ha detto l’ex allenatore di Napoli, Chelsea ed Empoli.

Sampdoria Juventus, Sarri conferenza stampa: “Razzismo? Non penso niente”

L’allenatore, rispondendo ad una domanda che chiedeva un commento sulla campagna contro il razzismo che la Figc ha attuato in questa settimana, ha dichiarato che non pensa a niente, ma che allo stesso tempo sia giusto sensibilizzare. Il mondo del calcio, però, soprattutto ai livelli altissimi, è multirazziale da ormai parecchi anni ed ha sviluppato una certa sensibilità, per fortuna.

Riguardo alla partita contro la Sampdoria, ci sono alcuni segnali importanti riguardo alla formazione: probabilmente si rivedrà il tridente delle meraviglie formato da Higuain, Ronaldo e Dybala, con Douglas Costa che partirà dalla panchina ma che potrebbe anche partire dal primo minuto se le sue condizioni miglioreranno rapidamente.

In porta con tutta probabilità ci sarà ancora Buffon che inseguirà il record di presenze di Maldini, con Szczesny non ancora al meglio, mentre a centrocampo spazio ancora a Rabiot alla terza consecutiva da titolare, mentre verrà chiesto uno sforzo in più a Matuidi che ultimamente si sta sacrificando parecchio.

