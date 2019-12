Calciomercato Juventus, Demiral non si muove: ecco cosa è cambiato

Demiral è blindato e rimarrà in bianconero per molto tempo. Le ultime news di calciomercato Juventus rivelano cosa è cambiato nel difensore ex Sassuolo.

Sono bastate solo poche prestazioni da vero e proprio top player a Mehri Demiral per passare da vero e proprio oggetto misterioso a difensore centrale incedibile. Stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus, infatti, sembrerebbe che i bianconeri lo considerino adesso incedibile dopo le moltissime voci riguardanti un possibile addio a gennaio: il ragazzo non si muoverà da Torino.

Calciomercato Juventus, Demiral incedibile: Sarri lo blinda

Il ragazzo, infatti, adesso è di fatto diventato la prima alternativa al duo composto da Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt, con buona pace di Daniele Rugani che dovrà necessariamente accontentarsi del suo ruolo ormai ai margini del progetto della Juventus.

Il ragazzo ex Sassuolo, per il quale si pensava ad un prestito per 6 mesi che gli permettesse di trovare continuità, adesso sembra essere sempre più considerato incedibile. Rimarrà a Torino a giocarsi le proprie carte.

