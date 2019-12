Torna Allegri, il mister ha detto di sì!

Massimiliano Allegri torna ad allenare: secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’ex tecnico della Juventus potrebbe tornare in panchina, ma non in Italia.

Sembra ormai agli sgoccioli la pausa che si era preso ormai qualche mese fa Massimiliano Allegri: l’ex allenatore della Juventus, infatti, potrebbe ben presto tornare ad allenare dopo aver terminato con un anno di anticipo il proprio rapporto di lavoro con i bianconeri che, al suo posto, hanno scelto Maurizio Sarri. L’allenatore toscano, infatti, sembrerebbe essere molto vicino al Psg, con Leonardo che avrebbe già avviato i primi contatti per portarlo a Parigi: sarà il sostituto di Thomas Tuchel? Torna Allegri in panchina, ma non alla Juve.

Torna Allegri, Psg alle porte: contatti con Leonardo

Torna Allegri ad allenare: l’ex tecnico del Milan, infatti, a giugno vedrà scadere il proprio contratto con la Juventus dopo l’esonero di quest’estate e Leonardo, da sempre, è un suo grandissimo estimatore. Per questo motivo i contatti, almeno quelli informali, sarebbero già stati avviati.

E’ da ormai qualche stagione che al Paris Saint-Germain Tuchel sembrerebbe avere le ore contate, tuttavia è sempre rimasto facendo bene in Francia, mentre in Champions League non è mai riuscito a fare la differenza, non conquistando mai nemmeno una finale.

Con la rosa -e gli investimenti- che ha disposizione sembrerebbe essere un vero e proprio sacrilegio. Allegri sarà l’uomo giusto?

