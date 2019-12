Juventus Lione, stagione finita per due calciatori

Ci saranno due assenze pesanti tra le fila dei francesi nella doppia sfida Juventus Lione degli ottavi di finale di Champions League: ecco di chi si tratta.

Non è un periodo d’oro per il Lione di Rudi Garcia: in 90 minuti, infatti, la formazione francese si è ritrovata a perdere due giocatori davvero fondamentali nella stessa partita, quella persa contro il Renne per 0-1 in Ligue 1, in campionato. Il capitano Memphis Depay e Reine-Adelaide, infatti, hanno già concluso la loro stagione e, di conseguenza, non ci saranno nella doppia sfida di Champions League contro i bianconeri.

Juventus Lione, Depay e Reine-Adelaide: stagione finita

Quello che preoccupa maggiormente i tifosi è il fatto che proprio il primo sia il capitano del Lione nonché uomo simbolo, il top player in grado di fare la differenza e trascinare la squadra.

Purtroppo, però, Depay, così come Reine-Adelaide, hanno riportato la rottura del legamento crociato anteriore e, per questo motivo, hanno dovuto forzatamente chiudere in anticipo una stagione che, tuttavia, almeno fino a questo momento, è stata piuttosto altalenante in termini di risultati. In Juventus Lione quindi saranno assenti.

