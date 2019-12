Juan Cuadrado ha analizzato Sampdoria Juventus a pochi minuti dal fischio d’inizio. Queste le sue parole nel pre partita.

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Sampdoria Juventus, insolito anticipo del mercoledì della 17esima giornata di Serie A. I blucerchiati cercano punti salvezza. ma i bianconeri vogliono vincere per conquistare la vetta solitaria per qualche giorno.

Cuadrado, Sampdoria Juventus: “Ecco cosa serve con il tridente”

Ad analizzare la sfida del Marassi è stato Juan Cuadrado. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Credo che sia molto importante per noi vincere e restare in vetta. Sarà una partita difficile, ma cercheremo di fare risultato pieno. Supercoppa? Pensiamo a oggi. Dobbiamo scendere in campo con consapevolezza. Tridente? Vederli dal vivo domenica è stato meraviglioso. Con il tridente serve maggiore compattezza di squadra. Dobbiamo aiutarci tra di noi”.

