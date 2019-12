Paratici, Sampdoria Juventus: “Ecco cosa penso del tridente”

Il dirigente della Juventus Paratici ha parlato del pre partita contro la Sampdoria di Ranieri. Queste le sue dichiarazioni.

Il record di Buffon e la conferma del tridente pesante, formato da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Sono queste le due tematiche più importanti di Sampdoria Juventus, anticipo della 17esima giornata di Serie A. Ad affrontarle è stato il dirigente dei bianconeri Fabio Paratici.

Paratici, Sampdoria Juventus: “Il tridente mi piace”

“Siamo felici per Gigi, che è un pezzo di storia della Juventus e del calcio italiano. Sono sicuro che adesso pensi a fare il calciatore e poi deciderà lui che cosa sarà meglio fare. Supercoppa? Giochiamo una partita alla volta, come sempre abbiamo fatto in questi anni. Pensiamo a oggi e poi a domenica. Il tridente? I giocatori che schieriamo sono sempre di alto livello non solo oggi perché abbiamo una rosa di alto livello e siamo contenti così. Mi divertono quei tre assieme? Penso che io mi diverto anche a vedere Douglas Costa Ramsey e Bernardeschi. Insomma, io mi diverto quando la squadra gioca con un certo spirito“, queste le parole di Paratici, rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’.

