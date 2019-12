Federico Chiesa è da tempo nel mirino della Juventus. A parlare del futuro dell’esterno è stato il presidente della Fiorentina Commisso.

Federico Chiesa è da tempo nel mirino della Juventus. L’esterno della Fiorentina è stato a un passo dai bianconeri la scorsa estate, ma poi tutto è saltato a un passo dalla fumata bianca. L’idea di portare il 22enne in quel di Torino non è mai tramontata.

Chiesa alla Juventus, Calciomercato: Commisso frena l’affare

A parlare del futuro di Chiesa è stato il presidente dei viola Rocco Commisso. Queste le parole del patron dei toscani, rilasciate ai microfoni di ‘Radio Bruno’: “Ho incontrato Federico Chiesa e suo padre. Enrico vuole solo il bene di suo figlio. Lui è davvero una persona eccezionale. Credo che lui voglia fare bene. Sono quasi sicuro che rimarrà con noi fino a giugno. Poi quello che succederà si vedrà. Deve prendere una decisione, pensando al bene di entrambi“.

Insomma, il futuro dell’esterno è ancora tutto da decidere. In casa Fiorentina l’obiettivo potrebbe essere il cercare di fare muro, ma a fare la differenza potrebbe essere molto probabilmente la volontà del calciatore. E chissà se tutto non passi dal rendimento di Chiesa all’Europeo in programma quest’estate.

