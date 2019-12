Torna Allegri, il mister ha detto sì

Torna Massimiliano Allegri, il mister ha detto di sì. Dopo un anno sabbatico l’ormai ex allenatore della Juventus è pronto a riprendere le briglia di una squadra in mano anche se al momento non è lecito sapere quale.

A ESPN il tecnico ha spiegato: “Non mi sono preso un anno sabbatico, ma solo una pausa. A giugno torno“. Tra le voci più concrete c’è quella che porta direttamente al Paris Saint German dove i giorni di Tuchel sembrano contati. Attenzione però ad altre possibilità con la Juventus che non sembra fantascienza se le cose non dovessero andare bene con Maurizio Sarri.

Torna Allegri e il calciomercato si scatena. L’annuncio del mister toscano di voler tornare in panchina apre a delle possibilità interessanti. Al momento la panchina big che trema di più è quella del Paris Saint German, anche se ricordiamo che nell’estate 2018 era stato il Real Madrid a contattarlo prima di richiamare Zinedine Zidane.

Le voci continuano ad essere importanti e il mister sembra pronto a vivere un colpo di scena interessante in vista del futuro. Non possiamo scordare infatti il Manchester United che dopo l’addio di Sir Alex Ferguson sembra essersi definitivamente perso nelle pagine di un futuro al momento senza troppe possibilità.

