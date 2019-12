Pogba alla Juventus, calciomercato: Paratici fiuta il colpaccio ed è pronto all’ assalto

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano“: questa frase potrebbe essere benissimo trasposta anche nel caso di Paul Pogba, ex centrocampista bianconero, oggetto del desiderio di Fabio Paratici. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris sta incominciando a tastare il terreno per il mercato della prossima estate, e il profilo del francese rappresenterebbe il tassello ideale per rimpolpare la mediana a disposizione di Maurizio Sarri. Interessantissime, in quest’ottica, le notizie provenienti da Oltremanica.

Juve-Pogba, Calciomercato: i bianconeri fanno sul serio per il francese

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, Pogba potrebbe liberarsi dal Manchester United per una cifra pari a 89 milioni di sterline, circa 104 milioni di euro. Una cifra importante, certo, ma non esagerata, se si considera che il Polpo è nel pieno della maturazione calcistica e sembra aver compiuto il definitivo salto di qualità anche in palcoscenici importantissimi ( vedasi il Mondiale conquistato da protagonista). La Juventus negli ultimi giorni sarebbe tornata a riallacciare i contatti con il procuratore di Pogba, quel Mino Raiola che neanche quattro mesi fa ha portato sotto la Mole il giovanissimo De Ligt. A Torino Pogba ha lasciato ricordi indelebili, ed i tifosi bianconeri sarebbero più che felici se si raggiungesse la tanto agognata fumata bianca. Al momento, va ribadito, non è stata ancora imbastita una vera e propria trattativa: i segnali che però lascia trapelare la dirigenza inglese sono, però, molto confortanti. Per lo United Pogba non è incedibile, e a fronte di un’ offerta corposa, il ritorno del Polpo in Serie A potrebbe non essere più un’ utopia. Non va trascurata, però, la concorrenza del Real Madrid, che da tanti anni segue il calciatore, e per il quale sarebbe pronto a formulare un’ offerta già a partire dal prossimo mercato di Gennaio. La Juve, al momento, parte in pole: vedremo i prossimi sviluppi della trattativa.

