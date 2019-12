Calciomercato Juventus, pronto uno scambi tra i bianconeri ed il Psg che coinvolgerebbe Emre Can, ormai in uscita da Torino, ed un mediano dei parigini.

Sembra essere pronto uno scambio tra Juventus e Psg: i giocatori coinvolti sarebbero Emre Can e Paredes, con entrambi i giocatori che vorrebbero beneficiare di un cambio di maglia. Il primo, arrivato ormai un anno e mezzo fa dopo essersi svincolato dal Liverpool, in questa stagione, ossia da quando è arrivato Maurizio Sarri, non ha quasi mai trovato spazio. L’esclusione dalla lista Champions, inoltre, è stato un duro colpo da mandare giù. Per quanto concerne i ragazzo ex Roma, invece, nonostante le 13 presenze tra campionato e coppa, i suoi giorni sembrano essere ormai finiti.

Calciomercato Juventus, cambio Emre Can-Paredes col Psg

Paredes, che ha avuto anche un passato piuttosto importante nello Zenit San Pietroburgo, rappresenta il giusto mix di talento, qualità e quantità che servirebbe a Fabio Paratici e, sopratutto, Maurizio Sarri.

Alla Juventus, qualora la prossima finestra di calciomercato lo portasse a torino, sarebbe davvero funzionale: regista, metronomo ed all’occorrenza anche trequartista. Le posizioni che potrebbe ricoprire in campo sarebbero molteplici per la gioia del tecnico toscano della Vecchia Signora.

La Juventus vorrebbe effettuare uno scambio alla pari ma difficilmente il Paris Saint-Germain accetterà questa soluzione. La trattativa è in corso.

