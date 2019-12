Juventus Lazio Probabili Formazioni Supercoppa: i dubbi di Sarri

Juventus Lazio probabili formazioni Supercoppa Italiana 2019: Maurizio Sarri ha tanti dubbi sui giocatori far scendere in campo nel primo trofeo dell’anno.

Ci sono davvero tanti dubbi da sciogliere nella formazione che Maurizio Sarri farà scendere in campo nella Supercoppa Italiana 2019: Juventus Lazio, dopo il ko subito in campionato da parte dei biancocelesti di Simone Inzaghi, rimane una sfida tutta da vivere tra due formazioni che stanno bene, sono in salute e vogliono portare a casa un trofeo molto importante.

Juventus Lazio Probabili Formazioni Supercoppa: De Ligt o Demiral?

Ecco chi potrebbe scendere in campo, le probabili formazioni della Supercoppa che si giocherà al King Saud University Stadium di Riyad alle ore 17:45 italiane domenica 22 dicembre 2019.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Maurizio Sarri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi.

Al momento il favorito in difesa per un posto accanto a Leonardo Bonucci dovrebbe essere De Ligt che dovrebbe riprendere il suo posto, con Demiral in panchina dopo una prova incostante contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale.

In difesa, invece, Alex Sandro difficilmente riuscirà a recuperare e quindi largo a De Sciglio favorito su Danilo a sinistra. In mezzo al campo, invece, Bentancur e Matuidi sono sicuri di un posto accanto a Pjanic, mentre in avanti è sfida a tre per una maglia.

Sarri dovrà decidere se schierare il tridente composto da Higuain, Dybala e Ronaldo, oppure al posto del Pipita mandare in campo uno tra Ramsey e Bernardeschi. Al momento quest’ultimo è favorito.

