Il calciomercato Juventus ha visto in estate tra i suoi protagonisti Gigi Buffon, tornato in bianconero dopo l’anno al Paris Saint German.

Un acquisto a parametro zero che ha restituito ai bianconeri soprattutto un grandissimo uomo all’interno dello spogliatoio. In merito al record raggiunto e ad altro ha parlato il suo agente Silvano Martina ai microfoni di Tmw Radio durante la trasmissione “Stadio Aperto”.

Calciomercato Juventus, Ag.Buffon: “Ecco perché è tornato”

Ecco le parole dell’agente di Buffon: “Ha ancora tanta voglia di giocare. Per arrivare a questi traguardi ci vuole grande costanza e tanto lavoro. E’ un portiere di posizione e grazie a un fisico importante rimane ancora competitivo ad alti livelli. E’ incredibile lo spirito di questo ragazzo di 42 anni che ancora ha tanta voglia di mettersi in gioco. E’ un uomo con gli attributi”.

Si torna a parlare della scorsa stagione al Paris Saint German: “Con la Juventus avevamo un accordo ed è stato rispettato, cioè quello di lasciare dopo la finale di Coppa Italia contro il Milan dove è stato anche tra i migliori. E’ andato a Parigi perché si sentiva ancora importante. E’ bastato fare qualche telefonata per trovare una squadra importante. La Juventus ha chiesto a Gigi di tornare. E’ importante averlo in squadra anche se non gioca”.

