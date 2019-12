Calciomercato Juventus, pazza idea Vidal per gennaio

Arturo Vidal sembra essere la pazza idea della Juventus per il mercato di gennaio. Tutto sul possibile ritorno del cileno.

Nonostante domani ci sia in palio il primo trofeo della stagione, la Juventus non perde assolutamente di vista il mercato. Il centrocampo sembra essere il reparto in cui i bianconeri potrebbero fare i maggiori movimenti. Un nome che stuzzica la fantasia della società piemontese è quello di Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno è praticamente ai ferri corti con l’allenatore del Barcellona Valverde. Ed è presumibilmente per questo che potrebbe addirittura chiedere la cessione già a gennaio. Su Vidal ci sarebbe da tempo l’interesse dell’Inter. La trattativa sembrerebbe però essere in fase di stallo.

Ed ecco che ,secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Paratici potrebbe approfittare della situazione e mettere a segno il colpo. In caso di cessione di Emre Can, il cileno sarebbe la prima scelta. La formula potrebbe essere quella del prestito, ma i catalani vorrebbero un obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Insomma, gli ostacoli potrebbero esserci, ma la pazza idea può restare viva. Dopo quello di Pogba, in casa Juventus potrebbe tenere banco un altro clamoroso ritorno.

