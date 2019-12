Video Inter Genoa highilights: i gol e le immagini salienti della partita disputatesi allo stadio San Siro tra nerazzurri e rossoblu. Clicca qui per vedere la sintesi.

Inter Genoa è stato il secondo anticipo del sabato della 17esima giornata di Serie A. Allo stadio San Siro è andato in scena un match di fondamentale importanza per entrambe le squadre in campo.

I nerazzurri erano alla ricerca di una vittoria per riagganciare la Juventus in vetta alla classifica e per chiudere il 2019 da capolista. Antonio Conte ha dovuto fare a meno di tanti giocatori, ma voleva terminare l’anno nel miglior modo possibile. Dall’altra parte c’era però un Genoa alla disperata ricerca di punti, soprattutto dopo il ko nel derby contro la Sampdoria della scorsa giornata. Insomma, una sfida che doveva dire molto sul campionato e sulle ambizioni delle due squadre.

Nel video highlights di Inter Genoa si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che ha chiuso il 2019 di nerazzurri e rossoblu. Conte e Thiago Motta ora avranno modo di lavorare per limare i dettagli e per porre rimedio ad alcuni difetti in vista dell’anno nuovo.

